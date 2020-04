Mensagem do presidente do Sicoob pelos 12 anos de fundação da cooperativa no Maranhão

No sábado (18/04), a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Leste e Norte Maranhense (Sicoob Centro Leste e Norte Maranhense), completou 12 anos de fundação e compromisso com o desenvolvimento da comunidade. Para o presidente do conselho de administração, José Anerão Peres Alvarenga, comemorar a data de fundação neste tempo de Pandemia do Coronavírus (Covid-19) é também um grande desafio.

“Estamos passando um momento de muitas preocupações e incertezas; é mais um grande desafio que o Sicoob tem que passar por isso”, disse Anerão.