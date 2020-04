Com ou sem feriado, a moda das lives segue a todo vapor nesta terça-feira (21). Enquanto persiste a recomendação de distanciamento social por conta do coronavírus, também em Grajaú os artistas aproveitam para animar os fãs e aproveitar o marketing gratuito, além de promover a solidariedade para ajudar as pessoas que mais precisam neste momento de crise.

A Live da Banda Cheiro do Mará terá início as 19h no canal do youtube da banda, endereço youtube.com/bandacheirodomaraoficial/.

Portanto vamos participar dessa festa direto de sua casa, atendendo o apelo das autoridades sanitárias #FiqueEmCasa.