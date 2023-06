Veja os melhores momentos do 2º Arraiá Somos Coop 2023

São João é Coop “O cooperativismo está em todo lugar. Bora Cooperar!”, foi o tema da segunda edição do Arraiá Somos Coop (das Cooperativas) realizado no sábado, 17 de junho de 2023 no Multicenter Sebrae em São Luís-MA. O evento junino mais esperado do ano promovido pelo Sistema OCB/MA em parceria com a Cooperativa de Trabalhadores em Educação São Marcos – COOPTESM (Colégio São Marcos), reuniu 22 cooperativas do Estado do Maranhão.

A festa das cooperativas abriu as ações do Dia C de Cooperar celebrado em todo o Brasil, para ajudar as cooperativas a vivenciar concretamente o sétimo princípio do cooperativismo, ‘o compromisso com a comunidade’.