No domingo (23/02), os foliões do Bloco ‘Trizidela Folia’, agitou de alegria a Av. Antonio Borges no bairro Trizidela. O bloco é organizado pelo grajauense Roberto do Lava Jato e contou com o apoio do Governo do Estado do Maranhão, por meio do Projeto ‘Carnaval do Maranhão’. A festa foi animada pela S-10 Tormento e o DJ Fábio Tormento.

